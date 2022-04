Durante la conferenza stampa di ieri di Mkhitaryan l'armeno: “Non gioco solo per divertirmi ma per portare a casa i trofei. Stiamo lavorando per questo per il futuro”. Se si vincerà o meno lo potrà dire solo il campo mentre che la Roma e “Miki” stiano lavorando per prolungare il loro matrimonio è cosa nota. Stasera c'è ile l'armeno spera di tornare protagonista pure in Europa ma le parole sul suo futuro hanno tranquillizzato tutti.Lo scorso anno la firma è arrivata quasi al gong finale, quest'anno arriverà molto prima.Si aspetta la fine di questo ciclo di partite fondamentali così come per Mancini. Le cifre saranno le stesse di quest'anno: 4 milioni più bonus alti. “Tiago Pinto e la società vogliono che resti:è uno che è innamorato dei suoi giocatori e se Mkhitaryan dice che vuole restare Mino lo farà restare”, aveva detto Mourinho qualche giorno fa. D'altronde il rendimento dell'armeno è stato di alto livello tanto da essere elogiato pubblicamente dallo Special One in più di una occasione. La sua leadership intelligente è un fattore di crescita anche per i giovani. Sono lontane le litigate e i musi lunghi di Manchester. Ora Mou e Miki vogliono vincere insieme. A Roma.