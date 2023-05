Periodaccio fuori dal campo per Salvatore Foti. L'allenatore in seconda della Roma infatti non può godersi a pieno i successi della sua squadra. Dopo la squalifica di tre giornate subita dalla Uefa per il suo comportamento durante la gara contro il Feyenoord, l'ex giocatore è stato vittima di un furto nella notte tra giovedì e venerdì, dopo la vittoria giallorossa contro il Bayer Leverkusen.



FURTO - Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico è stato costretto a fare i conti con il furto di due sportelli della sua auto. Venerdì mattina Foti ha ritrovato la sua auto priva della portiera del guidatore e quella dietro del passeggero.