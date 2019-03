Un incrocio pericoloso quello tra la squadra e i tifosi di ritorno dalla trasferta. Teatro l'aereoporto di Oporto, poche ore prima dell'imbarco della Roma dopo la sconfitta di ieri sera. Alcune decine di tifosi, infatti, si sono rivolti con parole pesanti all'indirizzo dei giocatori, ma anche dei dirigenti. A rispondere ci ha pensato il ds Monchi, tra i più bersagliati. "Te ne devi andare, hai sfasciato la squadra. Non vali nulla", l'urlo di uno degli ultras. Monchi ha reagito: "Siete meglio voi". A quel punto la situazione si è davvero riscaldata e il ds spagnolo ha urlato: "In sei mesi vi prendo uno per uno, vedrete. Poi vediamo chi ha ragione". Tanti cori anche verso Baldissoni, Balzaretti, Florenzi, Dzeko, Nzozni e Schick. Risparmiati De Rossi e Di Francesco.