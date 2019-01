Nelle chiacchiere del dopo Atalanta anche il mercato prova faticosamente a riaffacciarsi, con tutte le difficoltà degli ultimi giorni. L’uomo sotto i riflettori ovviamente era Gianluca Mancini dell’Atalanta, che forse proprio per questo ieri è incappato in una giornata non brillante. La situazione d’altronde è nota: la Roma è pronta a prenderlo anche subito, cominciando però a pagarlo solo in estate, mentre l’Atalanta vorrebbe che una parte fosse anticipata subito. Per fare questo però Monchi deve monetizzare con almeno una cessione.