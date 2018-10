La Roma continua a seguire con attenzione la situazione di Iker Muniain, attaccante venticinquenne dell’Atletic Bilbao. Secondo El Gol Digitale, la squadra giallorossa starebbe fiutando l’affare: lo spagnolo con una valutazione di circa 35 milioni di euro ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. La Roma vorrebbe approfittarne per prenderlo a zero, o eventualmente pagarlo meno a gennaio per battere la concorrenza. Su Muniain si è piombato anche il Siviglia, che avrebbe già avanzato un’offerta al club basco.