Per la difesa spunta un nome dalla Spagna: come riporta il portale Alairelibre, si tratta di Guillermo Maripán, difensore ventiquattrenne dell’Alaves. Alla sua seconda stagione in Spagna, il centrale cileno avrebbe attirato l’attenzione di Monchi e non solo: Maripan sarebbe seguito anche dal Barcellona e dallo Spartak Mosca. Destro, alto 1,93 cm, il valore del suo cartellino si aggira intorno ai cinque milioni di euro: ne servirebbero il doppio per assicurarsi il giocatore di Vitacura.