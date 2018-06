La Roma non si ferma e rilancia per Domenico Berardi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'ultima offerta giallorossa al Sassuolo è di 5 milioni per il prestito più 10 per l’obbligo di riscatto più i cartellini di Zaniolo ed Antonucci. Monchi ha ottenuto già il benestare del manager del giocatore e rimane solo da limare una forbice tra domanda ed offerta per chiudere l'operazione che appare comunque meno facile del previsto.