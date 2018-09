Eusebio Di Francesco è sempre più in bilico. ll bilancio in netto rosso del periodo recente (un pareggio e 4 sconfitte, compresa quello in amichevole con il Benevento, nelle ultime cinque partite) ha mandato su tutte le furie il presidente Pallotta che si è detto indignato per la prestazione offerta nell'ultima trasferta a Bologna. Se non dovesse arrivare un successo domani contro il Frosinone, potrebbe scattare l'esonero del tecnico abruzzese.

LA CANDIDATURA DI MONTELLA - A volte ritornano. Nella lista dei papabili successori figura Vincenzo Montella, finito senza panchina dopo i fallimenti con Milan e Siviglia. Per l’aeroplanino sarebbe un ritorno dopo i sei mesi a Trigoria da tecnico nel 2011. Allora ad esonerarlo fu l'ex ds Walter Sabatini e non Franco Baldini colui che oggi, da consulente principe della società e con piena fiducia da parte di Pallotta, sarà colui che sceglierà il prossimo allenatore giallorosso in caso di esonero di Di Francesco. L'ingaggio non sarebbe un ostacolo insormontabile: in rossonero percepiva 3 milioni netti a stagione ma per tornare in giallorosso sarebbe disposto a ridiscutere le cifre verso il basso.

RETROSCENA MONCHI - Monchi ha grande stima di Montella. C'è un retroscena relativo alla passata stagione: secondo quanto appreso da calciomercato.com, fu proprio il direttore sportivo spagnolo a indicare il tecnico di Pomigliano d'Arco alla sua ex società, il Siviglia, per la sostituzione dell'esonerato Eduardo Berizzo nel dicembre del 2017. Adesso i due potrebbero lavorare insieme nella Roma, Di Francesco permettendo.