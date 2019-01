Monchi, direttore sportivo della Roma, parla a Rai Sport prima della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina: "Vida e Barrios? Non posso dire niente perché nessuno dei due gioca nella Fiorentina. Oggi per me l’importante è la partita, il mercato chiude domani. Il mister e io stiamo guardando al mercato per trovare qualcosa che possa migliorare la squadra. Fino a adesso non abbiamo trovato nulla. Stiamo andando avanti. La squadra è quella che oggi, abbiamo giocatori importanti. In questo momento è più importante la partita di stasera".



SU ZANIOLO - " Zaniolo? Ieri ho sentito il presidente del Barcellona perché io ho fatto un foglio con Messi… bisogna blindare anche Messi perché forse domani vado a Barcellona e lo prendo. Non scherziamo con cose che non sono professionali. Zaniolo è un giocatore della Roma, siamo felici di averlo con noi".