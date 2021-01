La Roma sta trattando da settimane con il River Plate per Gonzalo Montiel. I terzino argentino ha espresso la volontà di fare il salto nel continente europeo rifiutando la proposta di rinnovo del club argentino che tenterà comunque di convincere fino all'ultimo il terzino se non altro per alzare il costo del cartellino. Due i club che si sono avvicinati di più: Lione e Roma. Ma negli ultimi giorni Tiago Pinto avrebbe fatto il passo decisivo. Secondo il portale todofichajes.com l’accordo può trovarsi entro il week end sugli 8 milioni. Una via di mezzo tra i 7 proposti dai giallorossi e i 9 chiesti dal River che ieri peraltro è stato eliminato dalla Copa Libertadores (non basta il 2-0 nel ritorno della sfida con il Palmeiras dopo lo 0-3 subito in Brasile).