Più Morata che Icardi, più Frattesi che Tielemans. La Roma rigira il mercato in questo inizio di giugno. Maurito ha fatto sapere di voler giocare la Champions e quindi di preferire il Galatasaray alla Roma che nel frattempo ha allacciato i contatti con l’Atletico per Morata. L’ex juventino è amico fraterno di Dybala (la Joya ha fatto da padrino ai figli) e due giorni fa ha postato proprio una foto dei piccoli con la maglia della Roma. Così come Icardi ha il contratto in scadenza 2024, ma costa di più (circa 22-24 milioni) e ha pure il fiato sul collo della Juve che vorrebbe riportarlo per la terza volta a Torino.