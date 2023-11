L'allenatore della Roma, Josè Mourinho, ha parlato con grande delusione dopo il pari in Europa League contro il Servette, ai microfoni di Sky: "Occasioni importanti mancate, all'intervallo martello sempre per entrare con una determinata testa e invece siamo stati superficiali proprio al rientro in campo. Era normale che avrebbero attaccato. Alcuni giocatori hanno perso un'opportunità. Non solo Aouar, si vede che chi non è abituato a stare in panchina non è entrato bene. Playoff? Non un dramma, ma è difficile. Ci sarà l'Olimpico pieno, giocheremo con una della Champions. Ho giocato 150 partite di Champions e la motivazione per giocare queste partite è altissima, c'è gente che non ha grande esperienza in Europa che invece le affronta in maniera superficiale. Cristante? Ce n'è solo uno purtroppo, è un grande esempio. Paredes ha fatto bene, altri invece sono stati superficiali. Qualcuno pagherà? Può farlo Guardiola, da noi non si può. Qualcuno mi bussa alla porta dell'ufficio per dire che vorrebbe giocare di più, ma come fa a giocare di più? Giocherebbe solo se gli altri sono morti, visto il modo in cui si comporta".