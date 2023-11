DOPO LA PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER IL COMMENTO DEL DIRETTORE GIANCARLO PADOVAN.







Vincere, possibilmente con tanti gol, per centrare il primo posto neldiche porterebbe automaticamente agli ottavi senza passare dai pericolosi sedicesimi con le terze classificate dei gruppi di Champions, che "scenderanno" di competizione. L'obiettivo delladi Josèè chiaro, nella trasferta di Ginevra, in Svizzera, valida perl'avversario allo Stade de Genève è ildi René, terzo in campionato a -2 dallo Zurigo, e ancora in corsa per la qualificazione, seppur difficilissima visti i solo 4 punti racimolati finora, contro i 9 di Slavia Praga e giallorossi. Lukaku e compagni al momento sono secondi rispetto ai cechi per differenza reti, visto che gli scontri diretti sono terminati 2-0 per la Roma all'Olimpico e 2-0 per lo Slavia a Praga, con i cechi, impegnati a Tiraspol contro lo Sheriff, a +8, e gli italiani a +5. Ancora senza Smalling e Kumbulla, Mourinho fa partire dalla panchina Cristante e Pellegrini, in ballottaggio con Paredes e Dybala, mentre gioca Lukaku, 3 gol finora in Europa. Dall'altra parte Weiler non può contare su Crivelli, Mall, Mazikou e Douline.- Si tratta del secondo incrocio nella storia in gara ufficiale tra queste due formazioni: il primo ed unico è il 4-0 della gara di andata. Non sono pochi i precedenti dei giallorossi contro squadre elvetiche, ed il bilancio è assolutamente positivo. In assoluto finora sono 14 le partite della Roma contro formazioni svizzere: 9 vittorie, 2 pareggi e 3 ko rimediati. La Roma, infatti, ha vinto sette delle otto partite casalinghe contro avversarie elvetiche in competizioni UEFA. L’unico ko è arrivato nell’ottobre 2010 (1-3 contro il Basilea). Ma lontano dall’Olimpico, in terra elvetica i numeri sono ben diversi: 2 sconfitte, 2 pareggi e 2 vittorie, consecutive in ordine temporale contro Basilea e Young Boys. Le avversarie della Roma – tra Coppa UEFA e Champions League – sono state Basilea (5 incroci), Young Boys (3), Grasshoppers (2), Neuchatel Xamax (2), Zurigo (2) e, appunto, Servette (1). Francesco Totti detiene il primato di presenze totalizzate (9) e di gol fatti (5) con le squadre svizzere.