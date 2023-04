La Roma ha battuto, ancora, il Feyenoord e si è meritata la semifinale di Europa League. In conferenza stampa, Mourinho è tornato a parlare della rivalità con la squadra di Rotterdam e lo ha fatto con un siparietto curioso con un giornalista olandese.



Mentre parlava, Mou si è alzato per portare un portachiavi della Conference League, quella vinta l'anno scorso contro lo stesso Feyenoord in finale, al giornalista olandese che all'andata lo aveva stuzzicato. "Ho un regalo per te, dallo al tuo allenatore. Non è che ora piangete altri 10 mesi per questo. State vincendo il campionato, giocate bene, non piangete".