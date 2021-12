Josè Mourinho fa la conta. Il tecnico dovrà rinunciare a diversi giocatori tra squalifiche, infortuni e Covid. Alla prima voce risultano Abraham e Karsdorp ammoniti ieri a Bologna da diffidati tra mille polemiche. Sicuramente out anche Pellegrini e Spinazzola che torneranno solo nel 2022. Oltre a Felix Afena-Gyan risultato positivo al Covid appena due giorni fa. In fortissimo dubbio pure El Shaarawy per un problema al polpaccio rimediato ieri col Bologna e Villar che ancora non si è negativizzato.