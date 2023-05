La Roma può tirare un sospiro di sollievo. Secondo ​l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, José Mourinho, recidivo, ha optato per il patteggiamento nel procedimento nei suoi confronti dopo l'alterco e le dichiarazioni indirizzate all'arbitro Chiffi. Il portoghese dovrebbe cavarsela quindi solo con una ammenda.



Mou era stato deferito dal procuratore federale per "giudizi lesivi dell’arbitro Chiffi e del movimento arbitrale", I fatti risalgano a Monza-Roma dello scorso 3 maggio, terminata 1-1, quando Mourinho aveva definito Chiffi come "il più scarso mai visto in carriera".