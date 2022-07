. Entrambi i club vogliono risalire una classifica che nella passata stagione le ha viste lontane dalla vetta e puntano su rinnovare i loro reparti offensivi. In attesa dei due principali obiettivi, rispettivamente, giallorossi e nerazzurri stanno pensando di imbastire alcuni scambi. I rapporti tra il club di Friedkin e l’Atalanta sono da sempre ottimali, come testimoniato dai- Mou è sempre vigile sul mercato e voci a lui vicine riportano una sua palese insoddisfazione su come si sta muovendo sul mercato la Roma. Al portoghese interesserebbero, capace di portare qualità nel reparto offensivo, e. Il croato è stato già allenato dallo Special One al Chelsea e potrebbe essere una valida alternativa a, qualora il suo ritorno dalnon dovesse andare in porto. L’Atalanta però nicchia.. Il colombiano è in uscita da Zingonia, offerte valide per lui non sono arrivate, anche se soprattutto all’estero Luis fa gola a tanti. Anche a Mourinho che vedrebbe nell’ex Lecce un, uno che non avrebbe problemi a partire dalla panchina, per poi risultare decisivo in corso d'opera.- Anche Gasperini vuole rimodellare il suo reparto offensivo.che, dopo una stagione frenata dagli infortuni, vuole riprendere il tempo perduto. Riuscendo a piazzare l’altro colombiano, l’ex Genoa potrebbe andare all’assalto di, promesso sposo della Dea, ma cercato anche dal, dopo l’esperimento Boga poco riuscito. In attesa di recuperare l’ex Sassuolo, con la Roma ballano sul tavolo diversi nomi:L’allenatore ha già lavorato col primo, lanciandolo a, mentre vede nello spagnolo un giocatore pronto e che si adatterebbe bene ai suoi meccanismi. I primi approcci sono partiti, le prossime settimane potrebbero portare ad allungare la lista dei giocatori che da Bergamo sono arrivati a Roma, e viceversa.