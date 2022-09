La Roma è pronta ad esordire nella nuova Europa League 2022/23. I giallorossi domani in Bulgaria, affronteranno il Ludogorets nella prima sfida del girone C che vede impegnate anche Betis e HJK. Ecco le parole di Josè Mourinho alla vigilia“E’ difficile dire quali sono le favorite del nostro girone. In Europa spesso ci sono risultati a sorpresa, ed è per questo che veniamo qui in forze senza risparmiare qualcuno perché vogliamo vincere. Massimo rispetto per Ludogorets ed Helsinki. Il calcio europeo è cambiato, prima era più facile fare pronostici. Anche in Champions è più complicato capire chi è favorito. Non risparmio nessuno, rispettiamo gli avversari e vogliamo vincere.”Domani giocherà la partita contro il Ludogorets, come si aspetta i suoi avversari?“Difficile prevederlo. Il Ludogorets è un gruppo equilibrato tra stranieri e bulgari. Noi non siamo qui in gita e non voglio risparmiare nessuno. Nella fase a gironi c’è spazio per errori ma vogliamo iniziare al meglio. Vogliamo restare in Europa League e per questo vogliamo i primi due posti. Cercheremo di imporre il nostro gioco e vogliamo vincere.“Difficile prevederlo. Il Ludogorets è un gruppo equilibrato tra stranieri e bulgari. Noi non siamo qui in gita e non voglio risparmiare nessuno. Nella fase a gironi c’è spazio per errori ma vogliamo iniziare al meglio. Vogliamo restare in Europa League e per questo vogliamo i primi due posti. Cercheremo di imporre il nostro gioco e vogliamo vincere.”“Spero che la partita domani inizi sullo 0-0 visto che a Udine siamo andati sotto dopo poco. Di solito abbiamo il controllo del match e una grande difesa. Domenica è stato un caso, la mia reazione è stata calma perchè non lo considero normale. Abbiamo preso 4 tiri in porta e 4 gol. Siamo ottimisti per l’inizio di stagione, forse il Ludogorets vedrà quanto siamo delusi.”“Non voglio parlare di infortunati. Siamo qui per giocare a calcio, chi non lo farà è perchè non è in un buon momento”.“Ci siamo qualificati sia in Serie A che per la Conference. Meritiamo di essere qui. Non ci poniamo obiettivi, il primo è qualificarci per il girone e quindi vincere una partita separata in tutti i contesti e sarà quella di domani.”