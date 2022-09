Alla vigilia della sfida diconecco le parole di Josèin conferenza stampa“La considero una gara di referenza. Il Tottenham è molto forte anche se era un’amichevole. Abbiamo giocato contro una squadra poderosa e non abbiamo avuto nessuno problema difensivo. Abbiamo difeso come squadra. Per voi il focus è sulla responsabilità del gol per noi è diverso. Siamo stata una squadra contro una big e abbiamo controllato la situazione per 90".“Mi ha tratto attenzione il mister. Quando una squadra gioca con le loro idee è perché l’allenatore è bravo. Ho fatto l’analisi, sono organizzati. Sono anche belli nel costruire il gioco. Il risultato contro il Betis è falso. Poteva essere diverso e per me è la conferma dell’evoluzione del calcio del Nord Europa. Le squadre sono organizzate, il livello è migliorato. Sono molto fisici e sarà una gara difficile. La gente pensa sia facile ma non è così”.“Gioca Zaniolo. E’ stato un infortunato senza tranquillità. Voleva tornare il più presto possibile. Ha lavorato forte con i medici e con i preparatori. Voleva stare a disposizione e rischiare. Si è messo a disposizione anche quando non era pronto. Domani è pronto, ho deciso di cambiare dopo il 2-1 ma poteva entrare. Non so se ha i 90’ ma sono sicuro che sarà a un livello alto. La testa è importante ed è pieno di fiducia. Stava giocando bene prima dell’infortunio”.“L’anno scorso ho parlato di tre Pellegrini che sarebbero titolari. Può fare tre ruoli diversi e può migliorareUn peccato che sia solo uno, cerchiamo di dargli un ruolo dove si trova bene. Non può fare tutto insieme però non voglio alimentare questa cosa. La squadra è la cosa più importante e Lorenzo da capitano lo sa. Un giocatore deve stare a disposizione, lui è super importante indipendentemente dalla posizione”.“Domani ci sarà un piano B. Dei tre giocheranno solo due e adesso lascio aperto il piano B”.“No. Quando è arrivato non giocava da un mese. La sua ultima partita era quella con lo Slavia Praga. Quando è arrivato aveva qualche difficolta fisica. Sta migliorando e sta imparando dal punto di vista tattico e il nostro modo di giocare a centrocampo e domani giocherà”.“Gioca Rui perché non mi piace questa competizione. Svilar ha giocato l’ultima e giocherà di nuovo perché un giovane deve giocare ogni tanto ma non farà tutte e sei le partite di Europa League.Ricordo che quando siamo arrivati giocava con la Primavera. Nell’ultima stagione all’inizio di questa è stato in prima squadraSta migliorando e prende ogni opportunità anche se parte dalla panchina. Cresce. Dire se finirà come Zalewski è difficile da dire”.“Decidiamo prima della partita. Chi è la prima opzione, la seconda e la terza. Il primo deve sentire se in quel momento ha la fiducia, se si sente bene e dopo può decidere di dare l’opportunità al compagno di calciarlo.Domani sarà sempre Lorenzo”.