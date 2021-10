Alla vigilia del big match contro la Juventus in programma domani sera all'Allianz Stadium, l'allenatore della Romaha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulle condizioni di Abraham: "Verrà a Torino insieme a noi, domani decideremo se in campo, in panchina o in tribuna. Sicuramente sta migliorando la sua condizione ( QUI le ultime). Se non ce la fa ci saranno Shomurodov e Borja Mayoral che stanno bene e sono pronti. Vina? Sta bene".- "Sembra un'etichetta negativa, ma i risultatisti sono quelli che hanno vinto., tra me e Max non posso dire che ci sia una grande amicizia, ma sicuramente ci sono rispetto e stima. La Juve giocherà per lo scudetto, è una candidata forte; è una squadra fortissima che gioca sempre per vincere".- "Perché mi chiedete di lui se ci sono 23 giocatori convocati?!. Si sta adattando al mio calcio, sono contento del lavoro che sta facendo".- "L'ultima volta che sono venuto allo Stadium la gente è rimasta con la reazione emozionale di dieci secondi dimenticando tutti i novanta minuti prima.. Pazienza, non è la fine del mondo".- "Allegri sa come giocheremo, l'unico dubbio è solo la presenza di Abraham;. Ma non voglio snaturare la squadra e le mie idee. E' chiaro che c'è divario tra Roma e Juve, ma quando inizia la partita dobbiamo giocare con personalità e coraggio dimenticandoci questa differenza".- "Ho lavorato per anni con una delle persone migliori del club e ho sempre avuto una connessione emotiva con la città. Ora però sono qui a Roma e sono felice così".