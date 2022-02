In emergenza, tra infortuni ela Roma domani ospita il Verona all'Olimpico, alle 18.00, per la sfida valida per la 26a giornata di campionato. Alla vigilia del match José Mourinho è intervenuto in conferenza dalla sala stampa del "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Le sue dichiarazioni"Sono 9 fuori. No, non è inserito Zaniolo. Sapete più di me (ride, ndr). L'allenamento è alle 17.00, la partita domani è alle 18.00. C'è condizione per aspettare, vediamo domani mattina come sta Nicolò"Sono un privelegiato, ho fatto tante partite in Champions League, non posso piangere. Non ci sono oggi grandi squadre in Champions. Psg-Real? Brutta partita meglio Inter-LiverpoolIl tempo è cambiato, allora faceva freddo. Scherzi a parte. Non ho pensato cosa sia cambiato. Loro sono una squadra di qualità. Sarà domani una partita dura per entrambe. C’è un bravo giovane allenatore. La squadra lo segue. Hanno giocatori di qualità ed esperienza. Vero, abbiamo 9 giocatori assenti, però abbiamo la nostra gente allo stadio e questa passione aiuterà chi giocherà dei nostri. Devo portare diversi giocatori della Primavera e mi dispiace perché loro giocano con il Milan domani.La valutazione si fa ogni giorno, anche allenando. Non tutti giocatori fanno l’intera stagione ad altri livelli, sono pochi quelli che l'hanno fatto. Se ne devo scegliere uno ti dico Mkhitaryan visto che ha giocato bene in diversi ruoli, senza infortuni e senza squalifiche. Veretout ha iniziato bene poi è stato meno bene e ora mi sembra che sta tornando a un livello accettabileSta facendo bene ma può fare meglio. La squadra ha bisogno che lui migliora e viceversa. Però uno straniero che vive e nasce in Inghilterra, in un club diverso dalla Roma e viene in Italia con questo piglio sta facendo bene