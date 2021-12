L'allenatore della Roma, José Mourinho ha dichiarato dopo la vittoria per 3-2 sul campo del CSKA Sofia con tanto di qualificazione diretta agli ottavi di finale in Conference League: "Sono contento perché abbiamo vinto la partita e il girone, ma il risultato è l'unica cosa che mi è piaciuto stasera oltre al gol di tacco di Borja Mayoral. Mi è piaciuto come ha giocato".



"Non abbiamo una rosa per competere in tre competizioni, giocare due partite in più a metà febbraio sarebbe stato un problema. Siamo stati fortunati, non è possibile vincere 3-0 e avere il controllo totale della partita per poi tenere comportamenti naif... I due gol che abbiamo preso sono inaccettabili".