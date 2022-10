L'allenatore della Roma Josè Mourinho ha commentato il pareggio contro il Betis Siviglia in Europa League: "Arrivare sull'1-0 per loro all'intervallo ci ha messo una pressione che di solito si sente solo nella fase a eliminazione. Con infortuni, squalifiche e stanchezza, giocare contro una squadra fresca che ha cambiato 6 giocatori dall'ultima gara... - ha detto a Sky - Questo pareggio per noi è vita. Oggi dovevamo giocare con la testa, abbiamo controllato bene dimostrando di essere vivi. Ora dobbiamo vincere per andare avanti, è una buona situazione perché dipende solo da noi. La coppia Abraham-Belotti nel primo tempo è stata un disastro, non hanno fatto quello che gli ho chiesto. Meglio nel secondo tempo, hanno lavorato insieme e mi sono piaciuti. Pellegrini con due attaccanti? In caso Zaniolo può giocare a sinistra".