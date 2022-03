L'analisi di José Mourinho, tecnico della Roma, ai microfoni di DAZN dopo il successo nel derby contro la Lazio. "Grande prestazione, la vittoria contro l'Atalanta è stata già una vittoria solida anche se con un risultato diverso. Oggi è stato veramente speciale perché sembrava che tutto quello che avevamo pianificato è stato messo in campo, la Lazio nel secondo tempo ha provato a giocare con orgoglio ma non abbiamo mai perso il controllo. Non ci sono dubbi, i ragazzi hanno meritato la vittoria. Quando voi dite che Abraham è fantastico io non sono d'accordo, può fare ancora di più. Esigo tanto da lui perché conosco il suo potenziale, non parlo dei gol ma deve giocare ogni partita con questo atteggiamento".



Come mai quei gesti al pubblico?

"Non mi piacciono gli olé, non mi piacciono poi come vengono interpretati dai calciatori in campo. Ci vuole sempre rispetto per l'avversario".



Dove può arrivare la Roma in campionato?

"In campionato mi sembra ovvio che le quattro lì davanti andranno in Champions, poi ci sono quattro squadre dal quinto all'ottavo. Sono quattro squadre che stanno giocando bene, finire quinto o finire ottavo è una differenza. Vediamo se possiamo finire bene il campionato".



Cosa si aspetta per la possibile sfida tra Portogallo e Italia per i Mondiali?

"La Turchia sarà una partita difficile, nessuno può aspettarsi che io sia neutrale ma forza Portogallo".