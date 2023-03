, tecnico della, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la: "L’atteggiamento è stato giusto, è per questo che è difficile da accettare la partita di Cremona. Non siamo i più bravi, dobbiamo dare sempre tutto per fare risultato""Come l’abbiamo vinta? Perché i giocatori sono stati bravi a dare il 100%, però rispetto tanto Max e la sua squadra. Sappiamo che quando la Juve è compatta è molto difficile, quando ripartono. Noi con un blocco compatto abbiamo difeso bene e Rui Patricio ha fatto bene"."Io e lui parliamo spesso, via messaggi e con amici comuni. Adesso devo rispettare la sua frustrazione, anche con 15 punti di penalizzazione possono vincere tante partite di fila"."Dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti, quando lo siamo giochiamo per nasconderli e per portare a casa il risultato. Il campionato è una maratona, noi sappiamo di poter fare risultato anche contro le squadre top e la Juve lo è"."Paulo è importante per noi, se manca alla Juve è però una domanda da fare a Max"."Il livello dell’anno scorso era molto più alto rispetto a quest’anno, ma l’Europa League quest’anno sembra una Champions. Vediamo, un passo alla volta, già partiamo dietro perché loro hanno giocato venerdì"."Domenica squalificato? Io non mi aspetto niente, aspetto il processo. Voglio solo fare il mio lavoro in pace".