Quella di Moise Kean dopo 41 secondi in Roma-Juventus non è l'espulsione più veloce della storia della Serie A: il record appartiene a Giuseppe Lorenzo (10 secondi), entrato al 73' di Parma-Bologna del 9 dicembre 1990 ed espulso per una gomitata su Apolloni. Al secondo posto Giulio Migliaccio in Atalanta-Palermo 3-0 del 6 dicembre 2015, dentro e fuori in 32 secondi. Per Kean medaglia di bronzo.