José Mourinho, allenatore della Roma, parla in conferenza stampa dopo la partita vinta contro l'Empoli: "Penso che dopo la Juve siamo stati bravi a non dimenticare le cose positive fatte, non era possibile scordare tutto per 10 minuti catastrofici. La squadra ha fatto cose buone, non abbiamo messo pressione dopo quella catastrofe ma abbiamo cercato l'equilibrio. Sergio Oliveira può aiutarci, la sua stabilità, la sua ambizione ed esperienza a centrocampo ci hanno dato equilibrio. Adesso è un peccato che arrivi la sosta in questo momento positivo".