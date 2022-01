Addio in anticipo. Joao Sacramento, vice allenatore della Roma, saluta i giallorossi. Arrivato in estate insieme a Mourinho ha rotto i rapporti con il club ed è pronto a lasciare. Come riporta Il Tempo, lo Special One è già corso ai ripari e ha pronta la soluzione: promosso Salvatore Foti come nuovo allenatore in seconda.