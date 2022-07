Non solo Wijnaldum. La Roma prova a rinforzare anche la difesa e ha puntato come obiettivo il centrale difensivo del Manchester United Eric Bailly. Anni fa, con Mourinho sulla panchina dei Red Devils, fu acquistato dal Villareal per 34 milioni di sterline. Ora ne potrebbero bastare meno di 10 per trovare un accordo con il Manchester United.