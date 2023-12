Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa della Juventus:



"Abbiamo parlato della mancanza di concretezza con i ragazzi, ci è mancato proprio questo contro il muro di Torino (si riferisce alla Juve, ndr). Abbiamo creato loro tanti problemi con le posizioni di Dybala e Bove, è mancato solo il gol che ci avrebbe permesso di difendere con il blocco basso. Il gol è arrivato con un paio di rimpalli, poi colpirli dopo il vantaggio è diventato impossibile, sono davvero un muro. E così si perde la partita e si perdono i punti, che sono quello che conta. In casa meglio? Certo, è così per tutte le squadre che hanno un tifo importante. Ci vuole rispetto per tutto quello che stiamo facendo con il nostro lavoro, fuori casa ci manca un po' di personalità nell'imporre il nostro gioco. Oggi però non siamo stati timidi, loro erano ultra-motivati dal passo falso di ieri dell'Inter. N'Dicka ci mancherà per via della Coppa d'Africa, la crescita sua e di Cristante è un orgoglio. Se arriva un difensore? Non so, penso solo alla Cremonese da affrontare senza Evan. Andare in Champions? Il buon proposito è essere felice e rendere felici gli altri. La Champions sarebbe straordinaria, ma se non sogni e non lavori i risultati non arrivano mai".