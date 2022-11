Alla Roma è scoppiato il caso Karsdorp. Come si legge su Il Messaggero, dopo il pareggio di mercoledì sul campo del Sassuolo c'è stata un'accesa discussione nello spogliatoio tra Mourinho e il calciatore olandese, che ha risposto male all'allenatore, il quale aveva minacciato di escluderlo in caso di atteggiamento ancora sbagliato.



Il Romanista scrive che alla ripresa degli allenamenti ci sarà un confronto fra i due: si cerca una mediazione, possibile solo se il terzino destro ammetterà di aver sbagliato e chiederà scusa, altrimenti il suo destino in giallorosso è segnato. Secondo il Corriere della Sera, il club ha lasciato al tecnico portoghese totale liberta nella gestione del gruppo.