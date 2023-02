José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro l'Hellas Verona: "Il Verona è un avversario che ha cambiato, facendo un buon mercato. Hanno fatto poche cose, ma buone. Ci sono giocatori ora che hanno cambiato la squadra, dando qualità e dinamiche diverse. Non lo si vede solo dai risultati, ma anche nel modo di giocare".



DYBALA E PELLEGRINI - "Non c'è precauzione né scelta, c'è impossibilità di scelta. Uno è infortunato e uno è quasi infortunato, sono scelte obbligatorie".



SOLBAKKEN E KARSDORP - "Non mi aspetto nulla da nessuno in particolare, mi aspetto la squadra di sempre, che giochi con voglia e con rispetto verso il club e i tifosi. Mi aspetto sempre una squadra che voglia vincere le partite".