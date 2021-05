Josè Mourinho ci ha messo poco ad entrare nel cuore dei tifosi e della città. Ieri sera, infatti, a Testaccio è apparso il primo murale dedicato allo Special One. Il portoghese è raffigurato in sella a una vespa (specialino appunto) in giacca, con la sciarpa giallorossa al collo e il lupetto sul veicolo. Un piccolo capolavoro del noto artista Harry Greb che compare proprio di fronte alla storica sede del Club Roma Testaccio, più precisamente all'angolo con via Giovanni Branca (Marco fu il dirigente interista che lo portò in nerazzurro).