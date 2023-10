Intervenuto nel post-partita della sfida vinta dalla sua Roma contro il Frosinone, José Mourinho ha anche citato l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.



"I problemi in difesa della Roma? Quando ho visto oggi Bremer infortunato e ho visto Rugani prendere il suo posto ho pensato: 'Quanto sei fortunato, Max'. Io questa fortuna non ce l'ho. Speriamo in un piccolo miracolo per le prossime partite ma non lo so"