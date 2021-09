José Mourinho non ha lasciato solo Zalewski per un momento e lo ha fatto entrare anche nel derby di ieri. Il talento polacco ha perso il papà pochi giorni fa dopo una lunga malattia. Oggi c'è stata la commemorazione di Christopher Zalewski. Alla chiesa di Poli, il paese dove abita la famiglia del talento romanista, c’era lo Special One ma non solo: presenti il capitano della Roma Pellegrini, Mancini, El Shaarawy, Bove, Calafiori, Tripi, Morichelli ed altri ragazzi della Primavera. Presente anche parte della dirigenza come Pinto e Bruno Conti. Non poteva mancare Boniek, che conosceva bene il papà di Zalewski.