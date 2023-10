Il futuro di Josè Mourinho passa da Cagliari. Il posticipo di lunedì sera sarà decisivo per l’allenatore della Roma: se dovesse perdere, sarà esonerato. Ne è convinto il Corriere dello Sport, secondo il quale; a convincerlo ad aspettare è stato il general manager Tiago Pinto.- La situazione però è tesa già da tempo, tra presidente e allenatore. Adesso toccherà a Mou tornare dalla Sardegna con una vittoria che riporterebbe il sereno in casa Roma. Lui che in estate ha rifiutato un’offerta da oltre 100 milioni per allenare in Arabia: ‘Io resto qui’ aveva detto dopo un Roma-Spezia dell’anno scorso. Ma, ora, il suo futuro è legato ai risultati.- Dalla Germania intanto sono circolate alcune indiscrezioni secondo le quali. Un allenatore vincente, come Mou. In Germania col Bayern Monaco ha vinto qualsiasi cosa: due volte la Bundesliga, Coppa e Supercoppa di Germania, Champions League, Mondiale per club e Supercoppa europea. Niente male come curriculum. L'altro candidato è: l'allenatore ha voglia di tornare in Italia dopo l'esperienza al Tottenham e già in passato era stato sondato dai giallorossi. Scartate, invece, secondo le voci tedesche, le piste Löw e Hasenhuttl.