allenatore della, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 contro la Real Sociedad: "Il nostro merito è stata l’organizzione, lo sforzo, l’empatia dentro al campo.L'avevamo provato contro l’Empoli e anche il RB Salisburgo, non era una novità ma è difficile.Abbiamo controllato la partita pur non avendo la palla. Il secondo gol può essere importante ed è arrivato in un momento in cui poi bastava gestire la partita"."Il merito è loro, della squadra. Si può dire che il portiere para tanto, che i centrali fanno un grande lavoro... Noi lavoriamo per nascondere i nostri limiti.Non dirò mai che è un ottimo risultato dopo la prima partita"."L’ho vista ieri (ride, ndr). L'abbiamo preparata con i due quinti molto offensivi.Non mi piace giocare contro il rombo dal punto di vista difensivo, ma mi piace dal punto di vista offensivo. Nel secondo tempo ci è un po’ mancata la palla, ieri l'abbiamo preparata per avere di più la palla e gestire.Il risultato è buono, ma questa è una settimana pericolosa perché accumuliamo stanchezza. Andiamo a San Sebastian per fare una grande partita e poi dopo due giorni c’è la Lazio"."È una scelta strategica e tattica.. Non avevamo Solbakken perché non è in lista. Nel secondo tempo mi sono ricordato della partita di ieri in cui il Bayern aveva Gnabry, Mané e Sané. A me ne bastava uno solo dei tre.Quando gioca da quinto e si sacrifica, poi non posso chiedergli di giocare avanti e tornare. È dura, è dura. Adesso il Sassuolo, Dionisi è a casa tranquillo a bere acqua frizzante e vedere la partita con i ragazzi".