L'allenatore della Roma, José Mourinho ha dichiarato dopo la vittoria per 2-0 contro il Salisburgo che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale in Europa League: "Ho visto una bella Roma che ha fatto un risultato importante giocando una partita da squadra completa sotto tutti gli aspetti, mi è piaciuto tutto. Il mio staff ha fatto un lavoro fantastico, noi allenatori siamo il prodotto finale di un lavoro di tanta gente".



"El Shaarawy è stato sacrificato, era il mio piano B in panchina senza Solbakken. Mi dispiace per lui che sta facendo benissimo, gliel'ho spiegato e lui ha accettato. Abbiamo dominato e controllato tutta la gara contro una squadra di qualità, da Champions League. Siamo andati avanti insieme ad altre 3 squadre italiane nelle coppe europee. Napoli, Milan e Inter hanno vinto l'andata. Spinazzola ha fatto una partita fantastica, aiutato dai suoi compagni. La standing-ovation per Belotti è meritatissima, anche quando non fa gol lavora sempre tanto per la squadra. Siamo tutti felici per lui".