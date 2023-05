Vincere e dirsi ciao. Luciano Spalletti si appresta a lasciare il Napoli dopo lo scudetto, così come José Mourinho può salutare la Roma dopo la finale di Europa League. Gelo tra entrambi gli allenatori e i presidenti De Laurentiis e Friedkin.



Secondo La Repubblica, Mourinho ha un'offerta del PSG e il flirt è molto avanzato. Lui l'ha smentito, ma i contatti vanno avanti da un anno. L'empatia col pubblico e i calciatori giallorossi è l'unica molla che può convincerlo a restare, ma sa che più di questo la Roma non può fare: per uno come lui, è già un motivo per dirsi addio.