Il gesto di questa settimana è, non durante, perché - al netto della vittoria incassata stavolta - il piatto forte del menù di José è ormai da anni l’antipasto prima e il dessert poi. La sostanza abita altrove. Lo faceva anche una volta, l’ha sempre fatto - nessuno può permettersi il lusso dello stupore - perché laè sempre stata la sua cifra esistenziale, ma forse ora ha superato il limite del buonsenso.a nelle dinamiche che regolano il rapporto tra allenatori e classe arbitrale.. Tiro il sasso, non nascondo la mano, anzi la alzo e annuncio che sì, sono stato io. La Procura Federala ha aperto un’indagine, ma indovinate un po’ come andrà a finire. E’ servito a qualcosa? I tifosi romanisti diranno di sì, gli altri alzeranno il sopracciglio.E ancora:, ancor più se riferito all’uomo che una volta incatenava le folle alle sue parole, moltiplicava pani, pesce e titoli in bacheca., all’avanspettacolo anni 50, alla commedia di Totò, al comico delle emittenti private che alle due di notte - tra una televendita di tappeti e uno spot sui materassi - va di boutade in boutade, qui siamo al vecchio prestigiatore che fa il gioco delle tre carte ma non gli riesce più, gli si attorcigliano le mani.Chi lo adora parlerà del suo essere-contro tutti,, con una squadra che - nelle sue intenzioni - avrebbe dovuto lottare per il titolo. Daje Roma, aveva annunciato all’inizio della sua avventura. Daje e ridaje,. E la Conference League spacciata come una Champions con il passare del tempo acquisirà il suo reale valore.Cosa vuole ottenere Mourinho? Lo sa solo lui, noi possiamo intuirlo.- sempre e comunque, ovunque sia andato -, per guadagnare una nostalgia che - evidentemente, siamo tutti carne, ossa e cuore - lo consola. Ma la sensazione è che la sua parentesi romana stia per finire,. La sobrietà non è mai stata nelle sue corde, lo è men che meno adesso. E sinceramente spiace vederlo costretto a. Qualcuno gli dica che non ha bisogno. Ha una storia, una gloriosa storia, da difendere. La sua.