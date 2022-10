L'allenatore dellaJosèha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli:"La prestazione è stata sufficiente per non perdere, io volevo vincere ma abbiamo perso. L'abbiamo controllata come volevamo, hanno avuto poche occasioni. Con tanti gialli per noi era difficile, abbiamo tanti giocatori stanchi e poche soluzioni in panchina. Karsdorp non era in condizione di giocare 90 minuti, Spinazzola era in difficoltà, Pellegrini chiedeva il cambio per un fastidio al flessore, Matic è entrato ma non si è mai allenato in settimana. Abbiamo fatto bene contro una grande squadra. Ho un sentimento di ingiustizia, do ai miei giocatori un grande abbraccio".- "Zaniolo doveva puntare Juan Jesus, nelle poche situazioni che abbiamo avuto non siamo riusciti a concretizzare. Loro sono una squadra di qualità. L'arbitro? Non ne parlo, è un bravo fischietto, equilibrato e serio. Ci sono cose che non mi sono piaciute, ma gliel'ho detto tranquillamente".- "Nel secondo tempo abbiamo abbassato la pressione, Ibanez scivolava bene su quel ragazzo che si tuffa sempre, come si chiama? Ah, sì, Lozano. Nel primo tempo siamo usciti meglio. Poi Vina ha dovuto fare il terzino destro. In una rosa come la nostra ogni infortunio è un problema. Sono contento dei miei ragazzi, anche se non mi piace andare a casa con una sconfitta".- "Serve una certa qualità, bisogna essere più concreti. Contano le occasioni ma fino a un certo punto se non si tramutano in gol. I giocatori fanno la differenza, mi dispiace vedere i miei che accumulano minuti e arrivano stanchi all'appuntamento. Andiamo in difficoltà con tante partite ravvicinate. Complimenti al Napoli che ha vinto senza meritare, complimenti a noi che abbiamo perso senza meritare".