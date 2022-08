Josè Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Salernitana:



"Mi è piaciuto vedere una squadra che non ha concretizzato ma che ha avuto la maturità di gestire il risultato. Di solito in questi casi finisce male, oggi non abbiamo sofferto. Chi è entrato è entrato proprio per questo. Se mi piacerebbe avere un attaccante dello stesso livello di Abraham? E' quello che possono permettersi City, Liverpool, ma anche qualche altra squadra italiana. Quella che ho è una rosa importante. Tutti e due hanno fatto una partita straordinaria"