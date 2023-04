Faccia a faccia. Gianluca Rocchi ha incontrato José Mourinho per pochi minuti al termine della partita vinta dalla Roma contro la Sampdoria domenica allo Stadio Olimpico. Il designatore arbitrale di Serie A e l'allenatore portoghese dei giallorossi, dopo il caos in seguito allo scontro con Serra, hanno discusso del rispetto che squadra e arbitri si devono a vicenda.



Sempre secondo il Corriere dello Sport, il colloquio tra i due ha creato qualche imbarazzo alla Sampdoria, anche se prima lo stesso Rocchi aveva avuto un confronto con i dirigenti blucerchiati, definendo negativa sotto l'aspetto della gestione disciplinare la prova dell'arbitro Irrati, che ha espulso per doppia ammonizione il difensore colombiano Murillo.