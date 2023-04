Laè chiamata a gettare il cuore oltre l'ostacolo e a tener vivo il sogno salvezza cercando punti in un Olimpico che invece sarà tutto teso a spingere laal sorpasso provvisorio sul Milan. I giallorossi disono in emergenza, mancano sia Ibanez sia Mancini in difesa, mentre in avanti èa vincere il ballottaggio con Belotti nonostante un periodo di appannamento sotto porta.tutti dentro per cercare la via del gol. La stessa che ha ultimamente ritrovato Manolo, sulle spalle del quale poggiano molte delle speranze dei doriani di. In porta c'èe non Turk come nelle ultime uscite dopo l'infortunio di Audero.Laha vinto con il punteggio di 1-0 le ultime due sfide di campionato contro la Sampdoria e non trova almeno tre successi di fila contro i blucerchiati in Serie A dal periodo tra il 2006 e il 2009 (cinque in quel caso, gli ultimi quattro senza subire gol). 2006 che è anche l'anno in cui la Sampdoria, allora di, ha ottenuto due risultati utili consecutivi in casa della Roma per l'ultima volta.Laha perso in tre delle ultime quattro partite di campionato (1V), incluse le ultime due disputate contro Sassuolo e Lazio: i giallorossi non incappano in tre ko consecutivi in Serie A da luglio 2020. Lainvece non vince due partite di fila da novembre 2021, e ora ci riprova dopo il successo col Verona prima della sosta.Andrea– ancora a quota zero gol in questo campionato – ha segnato nove reti alla Sampdoria in Serie A (è una delle sue due vittime preferite nella competizione, al pari del Sassuolo), incluse cinque nelle sue ultime ultime cinque presenze casalinghe contro i blucerchiati.Manoloè il giocatore italiano che ha partecipato attivamente a più gol in percentuale della propria squadra in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: sei reti e un assist su 16 reti blucerchiate (il 44%) – l’attaccante della Sampdoria è andato a segno all’Olimpico contro la Roma in entrambe le ultime due presenze di Serie A (dicembre 2021 e giugno 2020).