Non solo la lotta per la Champions e l'Europa League in palio. Josèha una primavera bollente da dover gestire, ma tra i tanti discorsi quello che sembra scottare di più riguarda il futuro.. Cosa vuol dire? I pessimisti ci vedono un addio, gli ottimisti una dichiarazione d’amore. La verità la sanno in pochi. Quel che è certo è che. Il famoso incontro sul futuro non è andato in scena.studiato al momento dell’arrivo dello Special One nella capitale. Josè, però, pretendeva una crescita tecnica che a suo modo di vedere non c’è stata.Mourinho conosce i limiti, ma sa come poter rinforzare la squadra grazie soprattutto ai tanti parametri zero. Ma vuole carta bianca, e questo non è ancora garantito.I Friedkin, ieri presenti all’Olimpico, aspettano. Ma in caso di addio non possono farsi trovare impreparati. I nomi liberi sono tanti., e di conseguenza non sembra il profilo ideale. Stesso discorso per Pochettino che aspetta una chiamata dal Real Madrid. Più alla portata profili in grande crescita comeIl secondo darebbe maggiore continuità col progetto dello Special One e piace non poco alla dirigenza romanista.