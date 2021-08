Scelta tecnica e Gonzalo Villar non siederà neanche in panchina nella sfida che vedrà la Roma affrontare questa sera la Salernitana in trasferta all'Arechi. L'allenatore portoghese José Mourinho non ha voluto portare il centrocampista spagnolo neanche in panchina con il mercato che resta aperto e una via di uscita sempre più possibile. Con il Napoli c'era stato un contatto negli ultimi giorni, che sia la mossa finale per sbloccare l'affare?