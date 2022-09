Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato a Dazn prima della gara contro l'Atalanta:



"La squadra deve approcciare al meglio possibile la partita. Giovedì abbiamo avuto la fortuna di giocare molto tempo in superiorità numerica. L'Atalanta però sa come mettere in difficoltà gli avversari. Infortuni? Non vale la pena lamentarsi, la stagione è fatta di problemi. Abbiamo recuperato Zalewski, che può giocare al posto di Karsdorp. Pensiamo che entro due mesi tornerà. Se Zaniolo sta bene, deve iniziare le partite e, per affrontare una squadra come l'Atalanta che gioca uomo contro uomo, lui più servire per vincere i duelli individuali".