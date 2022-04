I tifosi del Bodo/Glimt non hanno accolto Josè Mourinho nel migliore dei modi. Alla fine della rifinitura della Roma l'allenatore si era avvicinato da alcuni tifosi per firmare degli autografi, ma una persona gli ha lanciato una palla di neve che ha sfiorato il tecnico. Mou non l'ha presa benissimo e ha deciso di andarsene allontanandosi dalla recinzione che lo divideva dai tifosi norvegesi.