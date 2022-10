Alla vigilia del big match contro il Napoli, l'allenatore della Romaha parlato consì in conferenza stampa: "Sono tutti a disposizione a parte Dybala, Wijnaldum, Darboe e Celik, che penso sarà pronto dalla prossima gara di campionnato. La squadra è in una buona condizine, dopo tante gare di fila abbiamo avuto una settimana di lavoro per recuperare chi aveva giocato molto e prepararci a questa partita".- "Il Napoli è favorito in questa gara, ma alcune volte i favoriti perdono".- "E' in un momento nel quale deve crescere e migliorare. E' un giocatore offensivo e istintivo, ma a centrocampo bisogna essere più riflessivo e capire che in alcune zone non si può perdere il pallone. E' migliorato a livello emozionale: contro la Sampdoria è partito dalla panchina ma pensava solo a come vincere la partita, mentre di solito se inizia fuori è più triste e individualista. L'ho visto maturo".- "Le tre giornate di squalifica in Europa mi sembrano allucinanti, anche quel rosso poteva essere un'ammonizione. Se danno tre giornate a lui me ne aspetto sei a chi fa un'aggressione; quello che succede a Nicolò purtroppo viene sempre tutto amplificato".- "Abbiamo giocatori che segnano poco, ma anche calciatori come Abraham, Belotti e Pellegrini. I gol arriveranno, non è una cossa che mi preoccupa; ci sarà il giorno in cui faremo cinque gol con cinque occasioni".- "Siamo amici e ci rispettiamo, se mi ha definito un super allenatore non credo che stia bluffando. Diciamo che lui è bravissimo, e anche io non sono scarso; domani pensa di vincere, ma sa che non sarà facile".- "Se mi passa davanti magari provo a fermarlo io. Adesso è facile dire che tutti erano interessati a lui, è stato bravo il Napoli a prenderlo e lui a scegliere quella piazza".