Ilin un modo gioca: bello e complesso; lapuò indossare due o tre maschere.è un istrione stratega,un maestro d’armonie. La Roma ha un grande infortunato,, un problema sulla corsia di destra e il potenteche non si sa mai se giocherà. Il Napoli ha due assenze,, giocatori apparentemente sostituibili, è favorito, imbattuto, incensato, e in queste prime dieci giornate ha scoperto di aver comprato un fenomeno, l’esterno. Non solo. Ha più armi offensive a disposizione,solo per cambiare sfumature al suo 4-3-3. Pure la Roma a dire il vero li avrebbe, ma. Sono un climax di un altro livello rispetto a. Ma non vorrete che continui con la solfa dei duelli e delle differenze, giusto? C’è una cosa che ho visto nella Roma che mi fa pensare al Napoli e al suo modo di sfruttare gli spazi fraseggiando, o di generarli addirittura dove a prima vista non ci sono.Mourinho ha impostato l’anno fregandosene, ma continuerà a farlo anche contro il Napoli?. E Mou, secondo voi, non se lo aspetta?Osservare ilper immaginare la forma adattiva che assumerà il fraseggio del Napoli domenica sera. Contro la Samp di Stankovic, il regista Villar, abile palleggiatore, andava schermato in qualche modo. Per lo più se ne occupava, alla sua prima da titolare. E mentre Villar ‘parlava’ spagnolo, Rincon suo compagno di reparto perdeva le imbucate possibili. Era come se la Samp provasse a costruire e allo stesso tempo mancasse la giocata chiave che avrebbe fatto saltare il centrocampo avversario.Perché, non è questione di Camara.In un Roma che non accetta di mettersi dietro, per dire,. I due interni più solidi, Matic e Cristante, sono costretti a tamponare spesso lateralmente, con. In questi casi, ad esempio, l’attrazione esercitata da Villar su Cristante isolava Matic. Così ogni tanto la Samp riusciva a indovinare la combinazione vincente.- Ecco,. Gente che gli spazi li crea anche dove non ci sono, coi movimenti coordinati e la circolazione ragionata del pallone. Questa qui sotto è una situazione contro il Bologna, che si difendeva corto corto con un 4-5-1. Tutti accartocciati per non far passare un pallone.Ma guardate, mentre Lobotka avanza palla al piede, cometra il regista slovacco e Kvara che entra dentro.La Roma avrà un centrale in più, d’accordo, però, dove si rilevano gli squilibri più evidenti. E poi guardate qui che roba… Non si è ancora parlato abbastanza del lato assist man del georgiano…Se uno pensa solo a Smalling, chiaramente la risposta è Osimhen. Ma non è detto che Spalletti faccia questo ragionamento. Perché pensare a un duello quando si può spostare la sfida su un piano diverso, incrementando la potenza del sistema? Ad esempioPotrebbe piacergli di più di certe ‘stecche’ incontro di Osimhen, capire cheNella Roma invece la solita domanda:I tifosi giallorossi ormai sono abituati. Certo è che, per quanto semplificata possa risultare senza Dybala,non me ne voglia Belotti o Abraham, dovesse star giù addirittura Abraham.. Perché Zaniolo t’investe.Sul centrosinistra del Napoli contro il Bologna ha giocato, che è mancino, normalmente ci sarebbe Kim, che per l’assenza di Rrahmani è stato spostato a destra. Vedremo cosa sceglieràSempre con Zaniolo (senza Dybala), ma anche senza Nicolò,. E per poco Belotti non segnava così contro la Samp.